La Tunisie, pays d'Afrique du Nord, a récemment été sous les projecteurs pour les mauvaises raisons, en raison des attaques racistes contre les populations noires, y compris les Noirs tunisiens, qui ont suivi les propos honteux du président tunisien, Kais Saied. Les propos du président ont été largement condamnés par la communauté internationale, y compris les États-Unis et l'Union africaine. La Banque mondiale a également pris une position forte contre les attaques racistes en Tunisie, en suspendant toute nouvelle aide financière au pays jusqu'à ce que son conseil d'administration se réunisse.

Dans un courrier envoyé aux autorités tunisiennes, la Banque mondiale a déclaré qu'elle n'était « pas en mesure de poursuivre ses missions sur place compte tenu de la situation » vu le non-respect des valeurs d'inclusion, de respect et d'anti-racisme de la Banque mondiale. (Propos de Kaïs Saïed sur les migrants : l’ex-président Marzouki demande pardon) La réaction des États-Unis a également été forte, avec le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, exprimant les « préoccupations profondes » des États-Unis à propos des commentaires du président tunisien. Il a appelé le gouvernement tunisien à « respecter ses obligations au regard du droit international en protégeant les droits de réfugiés, demandeurs d'asile et migrants ».

L'Union Africaine aussi réagit...

L'Union africaine a également condamné les propos du président tunisien et a annulé une conférence prévue dans le pays en réponse aux violences contre les migrants. Dans un communiqué, l'Union africaine a déclaré que la conférence sur la lutte contre les flux financiers illicites en Afrique, prévue pour la mi-mars, avait été reportée. En réponse aux nombreuses critiques, la Tunisie a affirmé qu'elle ne cherchait qu'à faire respecter les lois du pays pour éviter de semer le chaos et qu'elle était la cible d'une campagne l'accusant de racisme.

Cependant, les attaques racistes contre les populations noires en Tunisie sont un problème réel qui doit être traité de manière urgente et efficace. De nombreuses vidéos et photos ont été diffusés sur la toile et suscité une grande indignation en Afrique. L'Union africaine, doit continuer à surveiller attentivement la situation et à prendre des mesures pour lutter contre le racisme d'état en Tunisie quitte à suspendre le pays si des mesures drastiques ne sont pas prises.