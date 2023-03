L’arrivée de l’actrice américaine, Meghan Markle, dans la famille royale britannique, en tant qu’épouse du prince Harry, s’est suivie de plusieurs événements. En effet, quelque temps après leur union, le couple avait annoncé son départ de la famille royale. Par la suite, l'épouse du prince Harry avait accusé sa belle-famille de « racisme ». L’humoriste américain Chris Rock est revenu sur cette accusation, tout en estimant que l’actrice de Suits en a trop fait. L’acteur américain a fait cette déclaration dans, Selective Outrage, un spectacle Netflix diffusé hier dimanche 05 février 2023.

« Juste des c*nneries de belle-famille »

Le moment a été pour Chris Rock d’aborder les diverses apparitions médiatiques de Meghan Markle, notamment avec Oprah Winfrey. « Qui est cette fille Meghan Markle ? On dirait une fille sympa, qui passe son temps à se plaindre. Mais elle a gagné le loto des peaux claires, non ? [...] Certaines choses qu'elle a vécues, ce n'est pas du racisme. Ce sont juste des c*nneries de belle-famille » a-t-il déclaré. Chris Rock a poursuivi en déclarant : « Oprah, ils sont si racistes qu'ils voulaient savoir à quel point le bébé serait foncé. Je me suis dit : 'Je n'appelle pas ça du racisme, car même les Noirs voulaient savoir à quel point le bébé sera foncé'. Quand on regarde derrière l'oreille du bébé, c'est un test scientifique car on doit savoir quel genre d'enfant noir, on aura [...] Je connais son dilemme ».

Toujours au cours de son spectacle, l’humoriste a reconnu qu’il soit difficile pour l’épouse du prince Harry d’être, en tant que femme noire, d’être acceptée par sa belle-famille blanche. Pour rappel, ces mots de Chris Rock interviennent après qu’il ait déclaré que la gifle que lui avait infligée Will Smith « fait mal ». Il a confirmé que cette gifle lui avait fait mal et avait plaisanté sur leurs rôles respectifs dans des films pour souligner leur différence de taille. « La chose que les gens veulent savoir. . . est-ce que ça fait mal ? Bon sang ouais, ça fait mal », avait avoué le célèbre comédien. « Il a joué Muhammad Ali ! J'ai joué à Pookie ! » avait-t-il précisé pour montrer la différence de taille.