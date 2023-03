Les États-Unis constituent un formidable creuset de Melting Pot. Le brassage culturel est mieux observable dans des mégapoles comme New York. À New York, le domaine de la gastronomie n'est pas l'apanage seul d'un groupe de la société. Presque toutes les nationalités du monde essayent d'y faire découvrir de nouvelles saveurs. Les Africains, les Chinois, les Sud-américains ont ouvert divers coins de restauration pour partager leur culture culinaire. Le restaurant sud-coréen Gammeeok fait partie de ces hauts lieux de la gastronomie asiatique à New York.

Cependant, l'établissement connaît actuellement des déboires suite à une dénonciation d'un couple de clients insatisfait par le service proposé. Gammeeok est accusé d'avoir introduit un rat dans la commande (soupe) à emporter d'un couple, ce qui a déclenché une enquête du département de la santé et de l'hygiène mentale de la ville de New York. Selon des médias locaux, les inspecteurs ont retrouvé des excréments de rats à l'intérieur du restaurant, mais aucune preuve tangible ne permet d'affirmer que le Gammeeok a servi un rat à des clients. Dans le souci de mener une enquête élargie, les services du département de la santé et de l'hygiène ont fermé le restaurant sud-coréen.

Les propriétaires du restaurant se sont insurgés face aux accusations à son encontre. L'établissement a indiqué que le couple de clients accusateur est de mauvaise foi. Le restaurant dit avoir publié des images de serveurs qui préparaient dans le strict respect des normes d'hygiène les plats du couple. C'est sur le réseau social Instagram que la dénonciation a été faite par le couple Lee. Avec des photos à l'appui, la femme et son conjoint se sont plaints des services d'un restaurant. Les propriétaires du Gammeeok ont épluché ces publications et ont assuré qu'il s'agissait de critiques émises contre un autre restaurant il y a 6 ans de cela. D'après les autorités communales, le restaurant sud-coréen a commis quelques entorses au règlement par le passé. Le Gammeeok restera fermé jusqu'à ce que les inspecteurs du département de la santé et de l'hygiène terminent leur enquête.