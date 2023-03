La réforme des retraites fait actuellement grand bruit en France. Le gouvernement d’Élisabeth Borne a utilisé le 49.3 pour faire adopter la loi de force à l'Assemblée Nationale. Durant de nombreux jours, ce projet de réforme a cristallisé les débats au sein de l'opinion public, paralysant le bon fonctionnement de nombreux services. Les débats ont été très houleux au sein de l'hémicycle. Pour une grande partie de la population française, partir à la retraite à 64 ans n'est pas envisageable. Cependant, sur Twitter, une grand-mère a suscité le buzz en apportant son soutien inconditionnel à Emmanuel Macron.

Interrogée par un journaliste sur l'opportunité de la réforme des retraites et de son passage en force à l'Assemblée Nationale, la mamie n'y voit aucun inconvénient. Elle estime que le régime de Macron doit même repousser le départ à la retraite à 70 ans. Questionnée sur son âge, la grand-mère affirme qu'elle a presque 80 ans et qu'elle a travaillé jusqu'à ses 70 ans. Elle a raconté ses années de labeurs en tant que femme de ménage. Avec un accent qui rappelle celui de la communauté ivoirienne, la mamie a notifié que c'est en faisant le ménage, la vaisselle, le linge, en descendant les poubelles durant plusieurs années qu'elle a conservé une santé de fer et que les effets du temps n'ont pas eu d'emprise sur elle.

Lorsqu'elle a affirmé qu'elle était presque octogénaire, le journaliste semblait abasourdi et il a avoué que son interlocutrice paraissait beaucoup plus jeune. "Quand tu travailles, la maladie s'éloigne mais la tranquillité ça affecte tout de suite ton corps. Je vais écrire à Macron pour lui dire de mettre le départ à la retraite à 70 ans" a signifié la grand-mère le tout avec un rire contagieux. La vidéo de l'interview de la vieille dame est devenue virale sur les réseaux sociaux.