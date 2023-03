En plein conflit entre la Russie et l'Ukraine, le président chinois Xi Jipping a effectué un déplacement à Moscou. Cette visite du leader chinois avait pour but de renforcer la coopération économique, énergétique et diplomatique entre les deux superpuissances. Alors que Moscou est quasiment isolé sur la scène internationale du fait de son opération militaire en Ukraine, le kremlin peut compter sur le soutien de la Chine. Depuis le déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'empire du milieu a choisi l'option de la neutralité pour ne pas complexifier davantage le conflit. Cependant, Pékin n'a jamais rompu ces liens avec son fidèle allié.

Au cours de sa visite en Russie, XI Jipping et Vladimir Poutine ont paraphé un accord qui va permettre d’accroître considérablement la livraison de gaz russe vers la Chine à travers le gazoduc Force de Sibérie 2. Ce gazoduc est unique en son genre et il va relier la Sibérie au nord-ouest de la Chine après un détour par la Mongolie. L'annonce de ce projet de grande envergure a été faite ce mardi 21 mars au cours du deuxième jour de la visite d’État de Xi Jinping. Avec cet accord, la Chine frappe un très grand coup dans le domaine énergétique. Avant le déclenchement du conflit russo-ukrainien, les plus gros clients de Moscou se trouvaient en Europe.

Actuellement, la Russie a réduit considérablement ses livraisons de gaz vers l'Europe, surtout après l'explosion du gazoduc nord stream 2. L'Europe qui dépendait alors fortement du gaz russe a enclenché divers mécanismes pour se tourner vers de nouveaux partenaires. Avec le gazoduc Force de Sibérie 2, la Chine, grande consommatrice de gaz, va se frotter les mains. Selon Vladimir Poutine, une fois que le gazoduc sera mis en marche, il pourra conduire près de 50 milliards de mètres cubes de gaz vers la Chine.