Le journaliste et ex-militaire français Adrien Bocquet, qui a couvert la situation dans le Donbass, a annoncé vendredi qu'il avait reçu un passeport russe lors d'une cérémonie tenue en secret pour des raisons de sécurité. Fin février, le président russe Vladimir Poutine a accordé la citoyenneté russe à Bocquet par décret. "J’ai obtenu mon passeport russe. À des fins de sécurité, l’heure et le lieu de la cérémonie ont été gardés en secret", a fait savoir Adrien Bocquet selon Tass.

Adrien Bocquet est un ancien militaire français qui travaille au sein de la mission de la République populaire de Donetsk (RPD) dans le Centre conjoint de contrôle et de coordination des questions liées aux crimes de l'Ukraine. Il participe également à des activités de volontariat.

Le journaliste avait demandé en janvier la citoyenneté russe et l'asile politique en Russie, expliquant à l'agence de presse TASS : "J'ai demandé l'asile politique et la citoyenneté [russe]". Bocquet a souvent critiqué les autorités ukrainiennes et s'est fait connaître pour ses reportages sur les événements de Boutcha, qu'il avait qualifiés de provocation non dissimulée de l'armée ukrainienne.

Ces déclarations ont suscité la colère de certains analystes en France qui l'accusaient de prendre parti pour la Russie. La cérémonie de remise du passeport russe à Adrien Bocquet s'est tenue en secret, l'heure et le lieu étant gardés confidentiels pour des raisons de sécurité. Cette mesure inhabituelle soulève des questions sur la situation sécuritaire et les pressions potentielles auxquelles le journaliste pourrait être confronté.