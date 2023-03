L'ancien basketteur et star de la NBA, Shaquille O'Neal, a été hospitalisé pour une intervention chirurgicale. Malgré les inquiétudes des internautes, l'athlète de 51 ans a rassuré ses fans sur son état de santé. Au cours de sa carrière, Shaquille O'Neal s'est imposé comme l'un des plus grands joueurs de basketball de tous les temps. Depuis sa retraite sportive, il est devenu un analyste télévisé apprécié sur la chaîne TNT. Cependant, les dernières semaines ont été mouvementées pour le Hall of Famer, notamment en raison de son implication dans une publicité pour l'entreprise FTX spécialisée dans la cryptomonnaie, qui a été critiquée pour avoir induit les clients en erreur.

Des rumeurs ont également circulé sur le fait que Shaquille O'Neal cherchait à échapper à la justice en raison de cette affaire, mais il a récemment démenti ces allégations. En réalité, l'ancien pivot a été hospitalisé pour subir une arthroplastie de la hanche, une procédure visant à remplacer sa hanche par une prothèse. À 51 ans, les années passées sur les parquets semblent rattraper l'ancien joueur, qui a assuré que sa santé n'était pas en danger.

Malgré l'inquiétude de ses fans, Shaquille O'Neal a abordé sa situation avec humour. Il a posté une photo de lui-même dans un lit d'hôpital sur Twitter le 19 mars, puis a expliqué sur Instagram qu'il avait subi une opération de la hanche et qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Il a également plaisanté en disant qu'il avait eu un "Brazilian Butt Lift" (lifting des fesses brésilien) en publiant une image animée de lui avec des fesses agrandies. Shaquille O'Neal devrait bientôt quitter l'hôpital et poursuivre sa convalescence. Ses fans peuvent être rassurés de savoir que l'ancien basketteur se porte bien et garde son sens de l'humour malgré les difficultés rencontrées ces dernières semaines.