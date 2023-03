La présidente de Taïwan, Tsai Ing Wen, entamera aujourd’hui une tournée dans plusieurs pays, dont les États-Unis, où elle pourrait rencontrer le chef républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy. Ce projet a suscité la réaction de la Chine, qui a menacé de riposter si la rencontre entre les deux personnalités a lieu. Ce mercredi 29 mars 2023, Zhu Fenglian, porte-parole du Bureau des Affaires de Taïwan, a déclaré que la Chine s’oppose fermement à ce projet. « Nous nous opposons fermement à cela et prendrons des mesures pour riposter » a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Une « atteinte à la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine »

« Si elle contacte le président de la Chambre des représentants (Kevin) McCarthy, cela représentera une nouvelle provocation qui violera sérieusement le principe d'une seule Chine, portera atteinte à la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine, et détruira la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan » a ajouté l’officiel chinois. Suite à ces propos, la réponse de Taïwan ne s’est pas fait attendre. La présidente de l’île, Tsai Ing Wen a estimé que la pression menée à l’extérieur du pays n’empêchera pas les autorités taïwanaises à communiquer avec le monde.

« Nous sommes calmes et confiants, nous ne céderons ni ne provoquerons. Taïwan marchera fermement sur la voie de la liberté et de la démocratie et entrera dans le monde. Bien que cette route soit difficile, Taïwan n'est pas seul » a-t-elle ajouté. Pour rappel, les propos de la cheffe d’État taïwanais interviennent un jour après ceux de l’ancien président Ma Ying-Jeou, en visite officielle en Chine. L’occasion avait pour l’homme politique de rappeler l’origine commune des peuples vivant des deux côtés du détroit de Taïwan. Selon les commentaires fournis par son bureau, il avait déclaré, ce mardi 28 mars 2023, que : « Les gens des deux côtés du détroit de Taïwan sont des Chinois et sont tous les deux des descendants des empereurs Yan et Jaune ».