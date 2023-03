Le célèbre rappeur américain Tekashi 6ix9ine a été victime d'une violente agression dans une salle de gym du sud de la Floride le mardi de la semaine dernière. Selon son avocat, le rappeur avait été pris en embuscade par trois ou quatre hommes à l'intérieur et à l'extérieur du sauna du gymnase LA Fitness. Les assaillants avaient violemment attaqué le rappeur, causant des blessures au visage et des contusions. Tekashi 6ix9ine a été immédiatement transporté à l'hôpital pour recevoir des soins médicaux. Hier jeudi, les forces de l'ordre ont interpelé trois personnes

L'arrestation des agresseurs ne s'est pas fait attendre. Le bureau du shérif de Palm Beach a annoncé que des agents ont arrêté Rafael Medina Jr., Octavious Medina et Anthony Maldonado pour avoir agressé et volé le rappeur new-yorkais. Les suspects ont été appréhendés jeudi soir et incarcérés dans la prison du comté. Bien que les raisons de l'agression ne soient pas encore claires, les autorités ne savent pas si les suspects ont un lien avec les membres du gang que Tekashi 6ix9ine a dénoncés devant un tribunal fédéral.

Pour rappel, le rappeur avait été impliqué dans une affaire de racket, trafic de drogue et violences commises avec des membres du gang Nine Trey Gangsta Bloods. Tekashi 6ix9ine avait coopéré avec les autorités et avait témoigné contre ses anciens collègues, ce qui lui avait valu de nombreuses menaces de mort. Malgré ces menaces, Tekashi 6ix9ine avait décidé de ne pas augmenter sa sécurité après l'agression au gymnase. Il a affirmé qu'il considérait l'incident comme un coup de chance et qu'il ne changerait pas son mode de vie. Le rappeur est connu pour son style de vie provocateur et flamboyant, ainsi que pour ses tacles réguliers envers ses ennemis sur les réseaux sociaux.