Depuis le déclenchement du conflit russo-ukrainien, la Chine qui entretient pourtant de bonnes relations avec la Russie, prône une posture de neutralité. L'empire du milieu ne souhaite pas choisir de camp et encourage plutôt des négociations pour une sortie de crise pacifiste entre la Russie et l'Ukraine. Malgré ses efforts pour rester neutre, la Chine constate que certains de ces équipements se retrouvent sur le théâtre des opérations. L'armée ukrainienne a récemment indiqué avoir détruit un drone chinois Mugin-5 lancé par la Russie et qui transportait une charge explosive d'environ 20 kilos.

Selon divers médias internationaux, le Mugin-5 est un drone commercial dont la fabrication est assurée par l'entreprise Mugin Limited qui est localisé dans la ville de Xiamen. Des spécialistes du domaine affirment que ces drones sont disponibles sur le site Alibaba avec un prix pouvant grimper jusqu'à 15000 euros. Les militaires ukrainiens ont assuré avoir abattu le Mugin-5 à l'aide de fusil d’assaut de type AK-47. L'engin volait à très basse altitude et selon l'armée ukrainienne, c'est ce qui aurait permis aux soldats de bien cibler le drone et le neutraliser avec des armes de poing.

D'après les médias, les militaires étaient au courant de l'itinéraire du Mugin-5, car le Service de sécurité de l'Ukraine (SBU) avait alerté que les forces russes avaient lancé un drone vers des positions ukrainiennes. Mise au courant de la situation, la société Mugin Limited a reconnu que c'est son drone qui a été abattu et regrette que sa technologie soit détourné à des fins militaires. Ce n'est pas la première fois que les drones de Mugin Limited sont utilisés sur le front de la guerre russo-ukrainienne. Chacun des deux belligérants utilisent ces drones commerciaux à des fins militaires