C’est un fait d’une rare cruauté qui s’est produit en février 2021. En effet, un homme âgé de 44 ans a tué trois personnes, dans l’État de l’Oklahoma aux USA. Selon les informations de la presse américaine, le 09 février 2023, il a tué sa voisine, à qui il a par la suite arraché le cœur. Le mis en cause a ensuite pris l’organe qu’il a cuisiné et a forcé son oncle et la fille de ce dernier, âgé de 4 ans, à le manger. Il a plus tard tué ces derniers. D’après le média américain Associated Press, le procès sur cette affaire s’est tenu le mercredi 15 mars 2023 et l’homme a été condamné à la prison à vie. Outre les trois victimes, l’accusé avait, dans sa folie meurtrière, attaqué sa tante à qui il a crevé un œil.

Une personne avait appelé la police

Contrairement aux trois autres, elle a survécu à cette attaque et avait été conduite à temps à l’hôpital. Les forces de l’ordre étaient intervenues, suite à un appel téléphonique au cours duquel une personne qui demandait de l’aide avait subitement raccroché. Arrivés sur les lieux, les agents de police qui ont forcé l’entrée de la maison, ont retrouvé les corps sans vie de l’oncle et de la cousine de l’homme mis en cause. Ce dernier, placé en garde à vue, a avoué les faits, soulignant avoir cuisiné l’organe avec des « pommes de terre pour nourrir sa famille ».

Après avoir prononcé son verdict, le procureur a assuré qu’« il ne sortira jamais de prison ». Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’une telle affaire fait la une des journaux. En 2014, un Américain avait tué son ex-compagne et avait mangé ses organes. Au cours de son interpellation, l’homme âgé de 33 ans avait reconnu les faits avant de les nier par la suite. L’affaire n’avait pas manqué de susciter l’étonnement du procureur, Steve Stewart, de la Cour de Clark Circuit, dans l’État de l’Indiana. « Après avoir fait ce métier depuis si longtemps, vous pensez avoir tout vu… Mais je n’ai jamais vu cela » avait-il déclaré.