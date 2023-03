Le célèbre co-fondateur de Death Row Records, Marion "Suge" Knight, a conclu un accord avec le producteur Steve Whitney et les films TSW pour céder ses droits à vie en vue de la réalisation d'un biopic qui devrait débuter le tournage cet été. La série limitée sans titre ira "encore plus profondément dans sa chronologie infâme que tout ce que le public sait déjà". Knight travaille sur le projet avec son frère, Brian Brown, et la série aura une "sensation similaire" à celle de la série à succès BMF produite par 50 cent. Suge Knight, qui purge actuellement une peine de 28 ans de prison pour le meurtre de Terry Carter en 2015, est très impliqué dans le projet, en particulier dans le choix du réalisateur et des acteurs pour le rôle de Tupac Shakur.

Au cours de sa carrière dans l'industrie de la musique, Suge Knight a été une figure controversée du hip-hop, notamment en raison du meurtre de Tupac Shakur, de la fusillade de Las Vegas en 1996 et de la guerre avec Bad Boy Records. Dans une récente interview, il a déclaré que le public n'avait pas encore vu le vrai Suge Knight, et que le biopic lui permettra de raconter son histoire de manière plus complète et approfondie.

Depuis son incarcération, Snoop Dogg a acquis les droits du catalogue de Death Row Records et distribué la musique dans une initiative d'un milliard de dollars avec Larry Jackson. Avec la production de ce biopic, les fans du hip-hop pourront en apprendre davantage sur l'histoire et les origines de Death Row Records, ainsi que sur les personnages emblématiques qui ont contribué à définir une nouvelle marque de musique et de culture qui a changé le monde.