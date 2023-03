L'objet suspect repéré près du gazoduc saboté Nord Stream 2 en Mer Baltique continue de susciter des interrogations quant à son identité et à son rôle potentiel dans les sabotages. Le Danemark a invité le consortium Nord Stream à participer à l'opération de récupération de l'objet, qui doit être examiné très prochainement. D'après les informations disponibles, l'objet cylindrique mesure 40 cm de haut et 10 cm de diamètre. L'Agence de l'énergie, qui a proposé à Nord Stream 2 de participer à l'opération de récupération, estime que l'objet ne constitue pas de risque à la sécurité.

Cependant, Vladimir Poutine a évoqué la possibilité que l'objet ait un rôle dans les sabotages des gazoducs Nord Stream 1 et 2, affirmant qu'il pourrait s'agir d'une antenne pour recevoir un signal pour activer un engin explosif. "Des spécialistes estiment que c'est peut-être une antenne pour recevoir un signal pour activer un engin explosif, qui pourrait être placé dans cette (partie) du gazoduc", avait affirmé le président Poutine à la chaîne de télévision Russia 24. Il faut préciser qu'il est également possible que l'objet soit une bouée fumigène maritime, comme l'a suggéré l'Agence de l'énergie.

Quoi qu'il en soit, des examens complémentaires seront nécessaires pour en savoir plus sur le rôle potentiel de cet objet. La participation de Nord Stream 2 à l'opération de récupération est essentielle pour faciliter l'examen de l'objet. La récupération de cet objet "suspect" est importante non seulement pour déterminer son identité et son rôle potentiel dans les sabotages, mais également pour assurer la sécurité du gazoduc Nord Stream 2. Les sabotages ont déjà causé d'importants retards et des pertes financières considérables pour le consortium, ainsi que des tensions diplomatiques entre la Russie et les pays européens.