Des agents du Service national de la police des frontières de l'Ukraine ont arrêté à Kiev un prêtre de l'Église orthodoxe canonique ukrainienne, soupçonné de coopérer avec la Russie. C’est ce qu’a déclaré mardi le service de presse de l'agence. "Les gardes-frontières ont arrêté un prêtre de l'Église [...] à l'entrée de Kiev. […] Le prêtre a été remis aux agents de la police nationale pour qu'ils prennent une décision juridique à son sujet", indique le communiqué d'un poste de contrôle de Kiev du Service national de la police des frontières sur Facebook.

Selon la version du Service national des frontières, le prêtre aurait coopéré avec les militaires russes pendant leur séjour dans l'un des villages de la région de Kiev, notamment en fournissant des informations sur les habitants pro-ukrainiens. L'agence n'a pas donné le nom du détenu.

Les autorités ukrainiennes ont récemment cherché activement à interdire l'Église orthodoxe canonique ukrainienne. Le service de sécurité a effectué des perquisitions dans les églises et les diocèses du pays, des accusations de trahison ont été portées contre des prêtres orthodoxes, des sanctions ont été annoncées et treize ecclésiastiques ont été déchus de leur citoyenneté par un décret présidentiel. Le gouvernement ukrainien, sur instruction du président, a préparé et soumis au parlement un projet de loi visant à interdire complètement l'Église orthodoxe canonique ukrainienne si les autorités concluent qu'elle est liée à la Russie. (Tass)