La ville de Redmond, dans l'État de Washington, a été le théâtre d'un événement tragique tôt ce vendredi 10 mars. Zohreh Sadeghi et son mari Mohammed Naseri, ont été abattus dans leur propre maison par un individu qui s'est introduit par effraction. Le tireur a ensuite retourné l'arme contre lui-même. Les enquêteurs ont identifié le tireur comme étant Ramin Khodakaramrezaei, un camionneur de 38 ans originaire du Texas. Selon les autorités, il aurait harcelé Sadeghi pendant des mois après avoir écouté son podcast.

Bien qu'une relation amicale se soit développée entre les deux au début, le harcèlement a commencé à prendre une ampleur inquiétante, conduisant Sadeghi à demander une ordonnance d'interdiction. Cependant, les enquêteurs n'ont pas pu signifier l'ordre de protection à Khodakaramrezaei car ils n'ont pas pu entrer en contact avec lui. Le harceleur a ensuite fait irruption dans la maison du couple et a tiré sur Sadeghi et Naseri, qui ont été retrouvés morts sur place. La mère de Sadeghi a réussi à s'échapper et a alerté les autorités.

Le tireur a été retrouvé mort à l'intérieur de la maison, victime d'une blessure par balle auto-infligée. Selon la porte-parole de la police de Redmond, Jill Green, Khodakaramrezaei aurait traqué Sadeghi pendant de nombreux mois et aurait continué à la harceler, malgré l'ordonnance d'interdiction qu'elle avait demandée.