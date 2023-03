Une femme de 50 ans est passée de vie à trépas des suites d'une malnutrition aiguë à New-York aux Etats-Unis. Mère de huit enfants et originaire du Congo, cette dernière portait depuis neuf ans, un fœtus calcifié dans son ventre rapporte la revue BMC Women's Health. Ce fœtus serait issue d'une grossesse extra-utérine. Dans le cas de cette femme, les médecins n'ont pas pu détecter le niveau où se situe la grossesse dans son corps.

Cette pathologie s'appelle lithopédion. Une anomalie qui ne permet pas au foetus d'avoir l'apport sanguin nécessaire pour évoluer dans le corps de la mère, ce qui a entraîné son décès des années après avoir porté un foetus calcifié dans son ventre. Des médecins ont consulté la mère de famille qui s'est plainte de crampes d'estomac, d'indigestion et de gargouillis après les repas.

Coup du destin ou négligence de santé ?

La patiente d'après les révélations aurait refusé de se faire soigner. Elle s'est laissée à la croyance infondée d'un mauvais sort qui lui aurait été jeté en Afrique. Elle a ainsi refusé tout ce qui est cliniquement possible pour la tirer d'affaire. Elle est donc morte de lithopédion après avoir gardé un foetus qui s'est calcifié. Une situation bien triste qu'elle aurait pu éviter en ne renonçant pas aux soins comme elle l'a fait depuis le début de la grossesse, du temps où elle vivait en Tanzanie.

Selon les récits, elle était tombée enceinte pour la neuvième fois quand après le diagnostic de différents médecins, elle a renoncé aux soins après que des médecins l'aient accusé de vouloir tuer son bébé ce qui l'a conduit dans l'au-delà des années plus tard. Par ailleurs, le lithopédion est un fœtus issu d'une grossesse extra-utérine, non arrivé à terme, non expulsé et calcifié qui peut être toléré par l'organisme et persister jusqu'à un demi-siècle sans être diagnostiqué. Les cas de lithopédion sont très rares et surviennent dans un milieu socioculturel défavorisé non suivi médicalement.