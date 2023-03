Le jeudi 30 mars 2023 restera dans les annales de l'histoire américaine : un grand jury d'un tribunal de New York a inculpé au pénal Donald Trump dans une affaire d'achat du silence d'une actrice de films X en 2016. Cette inculpation est sans précédent pour un ancien président des États-Unis et marque un tournant dans l'histoire de la justice américaine. Suite à cette décision du grand jury, une nouvelle est tombée: «Nous avons contacté ce soir l'avocat de M. Trump pour coordonner sa reddition devant le procureur du district de Manhattan (Alvin Bragg) pour une audience d'inculpation devant une cour suprême» de New York, a indiqué dans un bref communiqué un porte-parole du parquet de Manhattan.

Une affaire d'achat de silence qui vaut à Trump une inculpation

L'ancien président américain a été inculpé pour avoir versé 130 000 dollars à l'actrice de films pornographiques Stormy Daniels, en échange de son silence sur une relation extraconjugale qu'ils auraient eue dix ans plus tôt, en 2006. Selon les enquêteurs, il s'agit d'une infraction aux lois sur le financement électoral.

Donald Trump a dénoncé une "persécution politique et une ingérence dans l'élection" présidentielle de novembre 2024. Pour sa défense, il a rappelé les différentes accusations portées contre lui depuis son arrivée à la Maison-Blanche : "La chasse aux sorcières continue. Depuis le début de mon mandat, les Démocrates ont tout fait pour me détruire. Ils ont menti, triché et volé, et maintenant ils ont inculpé une personne totalement innocente dans un acte de flagrant délit d'ingérence électorale."

Une réaction prévisible de la part de Trump

La réaction de Donald Trump n'a pas été une surprise. En effet, l'ancien président avait déjà préparé une réponse en cas d'inculpation. Il s'en est pris aux Démocrates qu'il accuse d'avoir orchestré une campagne de déstabilisation à son encontre. Il a également critiqué le procureur de Manhattan, Alvin Bragg, en le qualifiant de "disgrâce". Selon lui, le procureur est "ignorant les meurtres, les cambriolages et les agressions qu'il devrait avoir à l'esprit".

Dans sa déclaration, Donald Trump a également insisté sur l'impact que cette inculpation aurait sur la campagne présidentielle de 2024 : "Cette inculpation injuste va se retourner contre Joe Biden. Les Américains savent exactement ce que les Démocrates radicaux sont en train de faire ici. Notre mouvement et notre parti, unis et forts, vont d'abord vaincre Alvin Bragg, puis nous vaincrons Joe Biden, et nous allons chasser tous ces Démocrates malhonnêtes du pouvoir pour que nous puissions FAIRE L'AMÉRIQUE GRANDE À NOUVEAU !"

Une affaire qui pourrait coûter cher à Donald Trump

L'ancien président américain est maintenant confronté à plus de 30 chefs d'accusation en matière de fraude. Cette inculpation va compliquer sa campagne électorale pour les élections présidentielles de 2024. Elle pourrait également nuire à l'image du Parti républicain, qui doit faire face à des divisions internes.