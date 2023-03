Le conseil municipal de San Francisco en Californie aux États-Unis a mis sur pied un plan dans le cadre de la lutte contre le « racisme systémique hérité de l’esclavage ». Selon les précisions apportées par les médias, il s’agit d’une compensation financière qui vise la communauté afro-américaine et des descendants d’esclaves. On retient de ce plan proposé en décembre dernier par le comité de réparations sélectionné par la ville que, les dettes personnelles des personnes éligibles seront éliminées. Un salaire annuel minimum de 97 000 dollars sera garanti pendant 250 ans pour chaque personne afro-américaine.

En plus de ceci, l’accès à la propriété pour 1 $ symbolique sera garanti à cette catégorie de personnes. Selon des explications fournies par Justin Hansford, professeur à l’Université de droit d’Howard sur cette initiative du Conseil municipal, il s’agit d’adopter un langage que comprend tout le monde dans le cadre du dédommagement. « Si vous voulez essayer de dire que vous êtes désolés, il faut parler un langage que tout le monde comprend, et l’argent est la langue universelle », a noté l’universitaire. On retient des critères qui ont été définis que sont éligibles des personnes âgées d’au moins 18 ans.

Elles doivent être identifiées comme afro-américaines depuis au moins 10 ans sur les documents officiels, habiter San Francisco depuis au moins 13 ans ou encore avoir été relocalisé·e suite à une politique municipale ou être descendant d’un·e esclave. Pour l’heure, le conseil municipal en favorable à cette loi en faveur de cette catégorie de personnes. Notons tout de même que ce projet n’est pas du goût de tout le monde. Selon la formation politique des conservateurs, ces mesures pourraient coûter 600 000 $ pour chaque famille non-noire habitant la ville.