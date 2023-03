Depuis quelques semaines, les tensions entre le groupe de mercenaires Wagner et l'armée régulière russe en Ukraine ont atteint un niveau sans précédent. Les deux groupes se disputent l'influence dans les territoires conquis de l'est de l'Ukraine, où la Russie mène une offensive militaire depuis presqu'un an. Cette concurrence a été révélée par le patron du groupe Wagner, M. Prigojine, qui a attaqué plusieurs fois des responsables dont le ministre de la défense russe, M. Choïgou, accusés de ne pas envoyer suffisamment de munitions. Cette fois-ci, il s'en prend directement au Kremlin dans un post publié sur telegram et relayé par The independent.

En effet, M. Prigojine a déclaré que le pouvoir russe ne soutenait pas totalement le groupe Wagner. Il a même affirmé que le problème remontait jusqu'au Kremlin et que les autorités russes ne répondaient plus à ses sollicitations. "Pour que j'arrête de demander des munitions, on m'a coupé toutes les lignes pour appeler les bureaux, les ministères etc. Mais le plus dingue, c'est qu'ils ont aussi empêché les agences de prendre des décisions", a déclaré M. Prigojine sur Telegram.

Pour rappel, le groupe Wagner était en effet considéré comme une force paramilitaire soutenue par le Kremlin. Il est dirigé par M. Prigojine, un homme d'affaires russe connu pour ses liens avec le président russe, Vladimir Poutine. Il est également soupçonné par les occidentaux d'avoir orchestré des campagnes de désinformation pour influencer les élections dans différents pays du monde.

La déclaration de M. Prigojine suggère que la Russie ne soutient pas totalement le groupe Wagner dans sa lutte en Ukraine. Cela pourrait indiquer un conflit interne au Kremlin ou une réorientation de l'offensive russe. Cette nouvelle politique pourrait être en contradiction avec les intérêts du groupe Wagner.