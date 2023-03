Ce vendredi 10 mars 2023 restera gravé dans la mémoire de 60 conducteurs de taxi-motos de Cotonou, communément appelés "Zémidjans" ou "Zem". En effet, ils ont échangé gratuitement leurs motos thermiques (à essence) contre des motos électriques flambant neuves de la société MAuto. Cette initiative entre dans le cadre de la campagne "Zem électrique Zem choco" lancée il y a quelques semaines par la société pour offrir aux conducteurs de taxi-motos les avantages des motos électriques. Un geste qui n'est pas passé inaperçu auprès des bénéficiaires qui ont exprimé leur gratitude envers MAuto.

Finies les souffrances liées aux coûts élevés du carburant et de la vidange périodique de leurs engins pour près de 100 Zémidjans. Désormais, ces conducteurs bénéficient des avantages des motos électriques, avec en prime, des casques offerts par la société MAuto. Depuis quelques jours, 60 Zémidjans ont retrouvé le sourire en échangeant leurs anciennes motos avec des motos électriques toutes neuves de Mauto. Cette vague de conducteurs de taxi-moto a reçu vendredi dernier leurs motos après les 25 premiers heureux élus il y a quelques jours.

Comme l’a expliqué Hervé Hountondji, directeur des ventes de cette société, ‘’Zem électrique Zem chocó’’ offre la possibilité aux Zémidjans d'échanger leurs anciens engins contre des motos électriques neuves avec des casques, en payant seulement 3.200 Fcfa donnant droit à deux recharges par jour. Cette offre valable exceptionnellement jusqu’au 31 mars 2023 va permettre aux bénéficiaires de recharger la batterie de la moto de façon illimitée, de l’échanger, y compris la maintenance et l’assurance des motos.

Plus d’une centaine de "Zémidjans"

Il leur a assuré que la sécurité des motos est totalement garantie et que la société a tout mis en place pour que tout le monde et partout au Bénin puisse profiter des recharges. Pour sa part, le directeur Marketing de MAuto, Franck Adjou Moumouni, a également rassuré les conducteurs de taxi-motos en leur promettant que la direction s’engagera à élargir l’assurance pour leur bonheur. Actuellement, plus d'une centaine de conducteurs de taxi-motos ont déjà bénéficié de cette initiative dans la ville de Cotonou seulement.

MAuto : un réseau de recharge électrique en expansion

La société MAuto a déjà mis en place 100 stations de rechargement dans tout le Bénin à en croire le directeur de Charging de la société, Placide Alognissou. Il a également déclaré que l'ambition à l'horizon décembre 2023 est de couvrir 500 points afin de desservir les grandes villes telles que Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Bohicon, Parakou et les grands axes routiers du pays.

Des conducteurs comblés

Les conducteurs de taxi-motos bénéficiaires ont exprimé leur gratitude envers la société MAuto pour ce geste. Dakossi Corneille, au nom des 60 Zem bénéficiaires, a témoigné de sa joie et de son contentement en déclarant que "le monde évolue, tout évolue. La Société M Auto nous a ainsi permis d’échanger nos motos contre des neuves motos électriques conformes aux temps actuels".