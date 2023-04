Du 08 au 17 septembre 2023, le Bénin accueillera les 50èmes Championnats du monde de pétanque. Initialement prévus pour se dérouler au boulodrome à Avlékété, le président de la Confédération africaine des sports boules (CASB), Idrissou Ibrahima a annoncé le dimanche 16 avril 2023 au cours d’une conférence de presse, que les 50èmes Mondiaux de pétanque auront finalement lieu à la « place des Amazones » à Cotonou. La principale raison du changement du site de compétition est qu’il y a des retards observés dans la construction de ce boulodrome d’Avlékété.

Lors de la séance de travail que le président de la Fédération internationale de pétanque et de jeu provençal (Fipjp), Claude Azéma et sa délégation ont eu avec le ministre des sports, Oswald Homeky ce lundi 17 avril 2023, la première autorité du sports béninois a rassuré son hôte quant à la bonne organisation de la compétition. C’est pour cela que le ministre Oswald Homéky a remercié le président de la Fipjp « pour la confiance placée en notre pays » et lui « donne l’assurance au nom du gouvernement et du président de la république que le Bénin mesure la portée de cette confiance » et « s’active pour faire de ces 50es championnats du monde un événement inoubliable » pour lui-même et pour l’ensemble des participants.

« Nous avons une façon de travailler qui est faite de méthode, de beauté et d’esthétique. Nous mettrons cette façon de travailler en branle pour que vous soyez fiers d’avoir accordé votre confiance au Bénin » a lâché le ministre des sports. Le président Claude Azéma a, de son côté, laissé entendre que c’est vraiment un plaisir pour lui de venir organiser ce championnat au Bénin car il sait combien le gouvernement est engagé et lui-même en tant que Ministre et les autorités à divers niveaux. Il n’a pas manqué de préciser que cette compétition « va porter l’image du Bénin révélé ». « L’image du Bénin sera portée par la pétanque et par l’organisation qui sera splendide. J’ai vu le site et c’est un bel endroit pour jouer » a-t-il fait savoir.