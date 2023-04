Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a récemment exprimé ses regrets face à certains pays occidentaux qui ont promis d'aider l'Ukraine avec du matériel militaire depuis la reprise des hostilités en février 2022 mais qui n'ont pas encore honoré leur promesse. Dans une interview accordée à plusieurs médias nordiques, Volodymyr Zelensky a souligné l'importance de fournir une aide en temps voulu, mais a déploré que certains pays aient "laissé tomber" l'Ukraine.

La guerre dans l'est de l'Ukraine a démarré en février 2022, après une longue période de tension. Depuis lors, les forces ukrainiennes et les forces russes s'affrontent sur le terrain faisant de nombreuses victimes dans les deux camps. Dans ce contexte, l'Ukraine a appelé ses alliés occidentaux à lui fournir une aide militaire, notamment en matière de défense antichar et de radars de contre-batterie, pour contrer les attaques des forces russes et a enclenché des démarches pour rejoindre certaines organisations occidentales.

Pour rappel, au cours du mois de Février, la Russie mettait en garde l’Occident au sujet justement de l'aide apportée aux autorités de Kiev. La Russie par la voix du ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, avait mis en garde l’Occident au sujet de l'accroissement de son aide au pays de Volodymyr Zelensky. À en croire l'officiel russe, cet état de chose, pourrait "conduire à un niveau imprévisible d’escalade" du conflit.