Bonne nouvelle pour les étudiants n'ayant pas pu encore effectuer la demande en ligne de leurs allocations universitaires pour le compte de cette année académique 2022-2023. À travers un communiqué en date de ce lundi 17 avril 2023, la ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ( Mesrs) Éléonore Yayi Ladékan a porté à la connaissance de la communauté estudiantine du Bénin que la plateforme numérique de demande en ligne d'allocations universitaires au titre de l'année 2022- 2023 est réouverte.

Une nouvelle chance accordée aux étudiants retardataires. Selon le contenu du communiqué signé par le Secrétaire Général (Sg) du Mesrs Ansèque Gomez, la demande en ligne des bourses et secours continuera sur la plateforme numérique de la Direction des Bourses et Aides Universitaires (Dbau) du 17 au 30 Avril 2023, soit une période de deux semaines. Ainsi, les étudiants retardataires ont encore deux semaines pour se mettre à jour s'ils veulent bénéficier de leurs allocations au cours de cette année académique. Ils sont donc invités à se rendre sur le site. Passé ce délai, aucune demande d'allocation en ligne sur le site ne pourra plus être possible et les étudiants qui ne le feront pas avant le délai indiqué devront se mordre tout simplement les doigts.