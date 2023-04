Les États-Unis et les Philippines ont décidé de renforcer davantage leurs relations en organisant conjointement des manœuvres militaires. Selon les informations révélées par la presse internationale, les deux pays ont commencé, ce mardi 11 avril 2023, des exercices militaires de grande envergure. Il s’agit par ailleurs de leurs plus importants manœuvres de toute leur histoire. Aussi, ces exercices baptisés Balikatan (côte à côte en Philippin) dureront-ils deux semaines, au cours desquelles près de 18 000 soldats seront présents. Le début de ces exercices a été confirmé par le colonel Michael Logico, porte-parole des forces armées philippines.

Environ 12 200 Américains mobilisés

Face aux journalistes, il a déclaré : « Pour protéger notre territoire souverain, nous devons vraiment nous exercer à reprendre une île qui nous aurait été enlevée ». Notons que, plus d’une centaine d’Australiens, 5400 Philippins et près de 12 200 Américains sont mobilisés pour Balikatan. Pour rappel, les manœuvres militaires avec Manille interviennent au lendemain de la fin des exercices menés par la Chine autour de Taïwan. Ces derniers, qui avaient pour but de protester contre la rencontre de la présidente taïwanaise Tsai Ing Wen et le président de la Chambre américaine des représentants Kevin McCarthy, avaient notamment simulé des frappes ciblées.

Ces exercices militaires autour de Taïwan avaient suscité la préoccupation des États-Unis. Ces derniers avaient appelé la Chine à faire preuve de retenue et à ne pas modifier le statu quo. Devant la presse, le porte-parole du département d'État américain avait rappelé que les États-Unis étaient prêts à respecter leurs engagements en matière de sécurité en Asie et qu'ils suivaient de près les actions de la Chine. Ces manœuvres militaires avaient impliqué au moins neuf navires de guerre et 71 avions militaires. Les manœuvres entre Washington et Manille interviennent également plusieurs semaines après le début d’exercices militaires conjoints entre les États-Unis et la Corée du Sud. Pyongyang avait réagi en lançant plusieurs missiles.