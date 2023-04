L'affaire de l'assassinat du blogueur pro-Poutine et correspondant militaire Vladlen Tatarski, tué dans un attentat à la bombe dans un café de Saint-Pétersbourg, a connu un nouveau développement avec l'arrestation de Daria Trepova, suspectée d'être l'auteure de l'attaque. Tatarski, qui comptait plus de 500 000 abonnés sur sa chaîne Telegram et soutenait l'intervention russe en Ukraine, a été tué le 2 avril lorsqu'une statuette piégée contenant plus de 200 grammes de TNT a explosé dans le café. Plus de 40 personnes ont été blessées dans l'attaque.

Selon les enquêteurs, Trepova aurait agi sous les ordres de personnes se trouvant en territoire ukrainien, qui lui auraient donné pour mission de remettre la statuette piégée à Tatarski dans le café. Après son arrestation, Trepova a été transférée au centre de détention provisoire de Lefortovo, où elle restera pendant la durée de l'enquête et du procès, selon Eva Merkatcheva, membre du Conseil présidentiel russe pour les droits humains et la société civile.

L'enquête se concentre désormais sur les commanditaires de l'attentat et leurs motivations. Les autorités cherchent à déterminer les raisons de l'attentat et à identifier d'éventuels complices. Les forces de l'ordre continuent d'examiner les antécédents des personnes présentes dans le café au moment de l'explosion et de collecter des informations supplémentaires concernant l'incident, afin de faire la lumière sur les circonstances et les responsables de cet acte de violence.