Du haut de ses 26 ans, Axel Merryl est un artiste comédien béninois qui s'est fait connaître en tant que comédien et danseur en diffusant ses vidéos en ligne. Il a eu ses premiers succès au Sénégal, où il faisait ses études, avant s'envoler pour la France en compagnie de son acolyte, Jojo le comédien où ils ont poursuivi leur passion de web-comédiens. Les vidéos de Merryl, visionnées par des millions de personnes, lui ont valu une place parmi les plus grandes stars de la comédie en ligne en Afrique francophone.

Grâce à ses nombreuses collaborations avec d'autres comédiens, sa notoriété n'a cessé de croître. Cependant, depuis quelque temps, Axel Merryl a exploré une autre passion dans laquelle il excelle tout autant: la musique. Ses deux derniers morceaux, des tubes kompa, ont fait sensation sur la toile et révèlent un nouveau talent chez ce jeune homme. Le premier morceau à sensation (ça va péter) a atteint les 2 millions de vues et milliers de commentaires parmi lesquels ceux d'haïtiens qui saluent son talent dans le genre musical qu'ils ont inventé.

Même si certains sites préfèrent mettre en avant l'aspect people de sa carrière, il est indéniable qu'Axel Merryl est en bonne voie pour une carrière musicale exceptionnelle. Bien sûr il s'agira pour le jeune talent de ne pas se reposer sur ses lauriers.

Il y a quelques heures, le célèbre producteur de musique nigérian Don Jazzy a partagé le morceau "Kimi" d'Axel Merryl mis en ligne il y a tout juste deux jours, mais cumule déjà plus de 300.000 vues. Axel Merryl Sofonnou, artiste polyvalent, est définitivement une étoile montante de la musique en Afrique francophone. Avec ses multiples talents et sa détermination, il ne fait aucun doute qu'il continuera à briller et à inspirer des millions de personnes.