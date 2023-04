L'ancien président du Bénin, Boni Yayi, a récemment publié une vidéo sur les réseaux sociaux où il interprète une chanson d'église à l'occasion de la fête de Pâques. Ce geste souligne une fois de plus sa profonde foi chrétienne et rappelle qu'il avait déjà envisagé de devenir pasteur après la fin de son second mandat à la tête du pays. Boni Yayi, qui a dirigé le Bénin de 2006 à 2016, a toujours revendiqué sa chrétienté. Dans cette vidéo qui a suscité une quantité de commentaires positifs, on peut le voir chanter avec ferveur un hymne religieux, entouré de musiciens et choristes.

Précédemment, dans un post publié sur la toile, l'ancien président a également adressé un message à ses followers pour leur souhaiter une joyeuse fête de Pâques. Il a cité plusieurs passages bibliques, notamment ceux relatifs au retour prochain du Christ, afin de rappeler l'importance de cette croyance pour les chrétiens.

Le geste de Boni Yayi a suscité de nombreuses réactions positives sur les réseaux sociaux. Certains internautes ont salué son humilité et sa ferveur, tandis que d'autres ont exprimé leur admiration pour son engagement religieux. L'ancien président a ainsi montré qu'il demeure une figure importante et respectée sur la scène nationale et internationale.