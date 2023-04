L'accès à internet est devenu une nécessité incontournable dans le monde d'aujourd'hui. En Afrique, des campagnes sont menées par les internautes dans plusieurs pays, dont le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, pour pousser les opérateurs à réduire les coûts des connexions. Les citoyens revendiquent un accès moins cher aux différents services en ligne pour favoriser le développement économique, social et éducatif.

Au Bénin, les internautes exigent une baisse significative du prix du gigaoctet de données, passant à 500 FCFA. Cette revendication s'inscrit dans un contexte où l'accès à internet est encore limité pour une grande partie de la population, notamment en raison de coûts élevés. En effet, selon les chiffres de l'Agence de Régulation des Communications Électroniques et de la Poste (ARCEP), seulement 49 % de la population béninoise a accès à internet en 2021.

Au Burkina Faso, les internautes réclament également une baisse des tarifs, avec un gigaoctet de données à 300 FCFA. Le pays connaît des défis similaires en matière d'accès à internet, avec un taux de pénétration de 22 % en 2021, selon l'Union Internationale des Télécommunications (UIT).

En Côte d'Ivoire, ce sont les nouveaux tarifs de connexion qui ont provoqué la colère des internautes. Face à la pression populaire, les autorités ont décidé de suspendre temporairement ces tarifs, le temps de trouver une solution satisfaisante pour toutes les parties prenantes.

Dans un monde de plus en plus connecté, l'accès à internet est essentiel pour faciliter l'accès à l'éducation, l'emploi, la santé, les services gouvernementaux et les opportunités économiques. Un internet abordable et accessible est également crucial pour stimuler l'innovation, le développement des compétences numériques et la croissance économique.

Les campagnes menées par les internautes au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso montrent l'importance de lutter pour un accès abordable à internet en Afrique. Les gouvernements et les opérateurs doivent travailler ensemble pour trouver des solutions durables qui permettront à davantage de personnes de profiter des avantages offerts par le numérique, sans être freinées par des coûts prohibitifs.

La baisse des prix de l'internet est un enjeu majeur pour l'Afrique, où des millions de personnes sont encore privées d'accès aux opportunités qu'offre le monde numérique. Le défi pour les gouvernements et les opérateurs est de concilier les intérêts économiques et le développement inclusif, afin de garantir un accès équitable à internet pour tous les citoyens.