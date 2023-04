Le Père Eric Aguénounon, philosophe politique, analyste politique et écrivain –essayiste et directeur de l'Institut des Artisans de Justice et de Paix (IAJP) s’est prononcé, ce dimanche 09 avril 2023 sur la chaîne de télévision en ligne ESAE TV, sur plusieurs sujets de l’actualité nationale notamment sur l’animation de la vie politique aujourd’hui au Bénin. Selon le Philosophe politique, autrefois, il existait une certaine spontanéité et un certain réalisme politique. Mais aujourd’hui, « ce sont les plus courageux qui s’engagent en politique ».

Le fait que des personnes comme Frédéric Joël Aivo, Reckya Madougou soient en prison, est déjà un découragement. Pour l’analyste politique, c’est déjà une question qui interpelle et cela crée une psychose. « Ceux qui sont à l’extérieur du pays pour différentes raisons aussi ça crée une psychose de peur » a-t-il déclaré. Le directeur de l’IAJP a indiqué que « quand on veut faire des réformes et qu’il y a des gens en marge, ça fait toujours peur ». La démocratie selon lui, c’est un espace de dialogue et d’échange.