Plus d’une soixantaine d’entrepreneurs chinois ont pris part dans la matinée du jeudi 19 avril 2023 à Cotonou, au Forum d’investissement Bénin-Chine. Objectif: explorer les opportunités d’investissement au Bénin et dans la sous région. Dans l’après midi de ce jeudi 19 avril 2023, ces investisseurs chinois ont été accueillis dans la Zone industrielle de Glo-Djigbé Zè (GDIZ) par le directeur général de la Société d’investissement et de promotion de l’Industrie (SIPI-Bénin),Beheton Létondji. Dans ses mots de bienvenue à ses hôtes, le Directeur général de la Sipi-Bénin a déclaré que le Forum d’investissement Bénin-Chine est « une occasion unique » qui permet de renforcer davantage les liens économiques entre le Bénin et la République Populaire de Chine.

Pour Beheton Létondji,« La Chine est un partenaire économique clé du Bénin, et nous sommes convaincus que l’installation des entreprises chinoises au sein de la GDIZ apportera une valeur ajoutée à l’économie du Bénin en contribuant à la création d’emplois, au transfert de technologie et à la diversification des secteurs d’activité ». Il les a informés que Glo-Djigbé Industrial Zone est créée en Février 2020 et «est le fruit d’une joint-venture entre la République du Bénin et le groupe ARISE». Le directeur général de la Sipi-Bénin a rappelé au cours de cette visite que, l’objectif visé par le gouvernement en créant cette Zone économique de Glo-Djigbé, est de « faire du Bénin, un hub industriel et d’assurer la transformation locale des matières premières agricoles et les ressources minières du Bénin, notamment le coton, le cajou, le karité, l’ananas, le bois, le soja, le feldspath ».

« Investir au Bénin et puis particulièrement à la GDIZ, vous permet de vous rapprocher d’un vaste marché de plus de 300 millions de consommateurs répartis dans les pays de la Cedeao, y compris l’Uemoa et le Nigéria. La position géographique du Bénin, situé à 02 heures de route de Lagos, et à 24 heures de toutes les grandes villes d’Afrique de l’Ouest, reste également un véritable atout. Produire au Bénin vous permettra aussi d’avoir accès aux marchés américain et européen respectivement par le biais de l’African Growth Opportunities Act (Agoa) », a-t-il fait savoir. C’est pour pourquoi, il est confiant que la visite de ces soixantaine d’investisseurs chinois sera l’occasion d’une part de renforcer les relations entre la Chine et le Bénin, et d’autre part d’accélérer l’installation des entreprises chinoises au sein de la Zone industrielle de Glo-Djigbé.

Il est à signaler que des contrats de réservation de parcelles sont déjà signés avec 36 investisseurs pour un montant total d’investissement de plus d’un milliard de dollars. Le directeur général de la Sipi- Bénin a précisé que « ces investisseurs locaux et étrangères, opèrent dans plusieurs secteurs d’activités notamment la transformation du coton, des noix de cajou, l’industrie d’assemblage de smartphones et d’ordinateurs, l’industrie pharmaceutique, l’industrie de transformation de pierres ornements, de carreaux, la fabrication de sacs».