Le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, Gaston Dossouhoui a annoncé ce lundi 17 avril 2023, au cours de la rencontre d’explication qu’il a eue avec les producteurs de soja à Doumè, commune de Savalou dans le département des Collines, que le Bénin ne va plus importer d’œufs, ni de poulets congelés dès le 31 décembre 2024. « À partir du 31 décembre 2024, plus aucun œuf, plus aucun poulet congelé ne va rentrer au Bénin. Ça veut dire que nous n’allons plus en importer » a-t-il déclaré. Pour le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, en prenant cette importante décision, le gouvernement du président Patrice Talon veut développer la « filière poulet bicyclette ». C’est pourquoi, le ministre Gaston Dossouhoui a invité donc les acteurs de ce domaine à redynamiser leurs poulaillers « parce que le marché va en demander ».

Il faut signaler que l’annonce faite par la première autorité béninoise de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche ne va pas plaire à certaines personnes qui importent au Bénin depuis quelques années des œufs et de poulets congelés. Elles ont donc encore plus d’un an devant elles de se reconvertir en mettant plus l’accent sur la production de ses produits locaux. Par contre, les personnes qui sont spécialisées dans le secteur vont se réjouir mais elles ont un grand défi à relever après l’entrée en vigueur de l’interdiction de l’importation d’œufs et de poulets congelés, c’est de combler ce vide qui sera laissé par les gens qui importent ces produits.