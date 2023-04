Dans le souci d’améliorer ses différentes prestations, le Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou a mis en place un bureau d'écoute, de recueil et de suivi des plaintes des usagers pour une prise en compte adéquate des usagers. La Direction Générale du CNHU-HKM met en place un bureau d’écoute doté d’un numéro unique (55 01 44 01) pour la gestion des plaintes dans le but de mettre à la disposition des populations, un dispositif pour recueillir leurs plaintes et réclamations afin d'apporter des solutions rapides et satisfaisantes à leurs préoccupations.

Le Bureau d’Écoute, de Recueil et de Suivi des Plaintes (BERSP) est situé à gauche de la guérite de l’entrée principale en entrant dans l’hôpital du côté sud et à côté de la caisse centrale. Ce bureau dédié à la collecte des plaintes des populations est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et joignable par appel téléphonique sur le numéro 55 01 44 01. La Direction Générale du Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou rassure les usagers de la garantie de confidentialité en ce qui concerne les informations qui requièrent la protection de leurs sources.