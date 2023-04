La journaliste béninoise Angela Kpéidja a été victime d'un cambriolage dans la nuit du samedi premier au dimanche deux avril dernier à Cotonou. Lors du cambriolage de sa voiture, son sac à main comportant ses documents personnels a été volé. Dans une vidéo publiée sur sa page facebook ce lundi 03 avril 2023, elle invite toute personne qui serait en mesure de l'aider à retrouver ses pièces d'identité à se manifester contre une forte récompense.

‹‹ Je sais que j'ai une grosse communauté et que vous m'aimez bien. J'étais allée à l'anniversaire d'une cousine à moi à Fidjrossè. J'ai garé devant Majestic Fidjossè. À mon retour au petit matin du dimanche, j'ai remarqué que la portière a été cassée et les gens ont récupéré mon sac. C'est toute une vie qui est dans ce sac. Mais ce qui est plus important, c'est ma carte d'identité, mon permis de conduire, mes cartes bancaires, ma carte d'assurance, mon passeport et beaucoup d'autres choses ››, a affirmé la journaliste de l'ORTB Angela Kpéidja.

Elle rassure qu'elle n'a aucune intention de poursuivre qui que ce soit en justice dans cette affaire. Elle voudrait juste retrouver ces documents qui lui sont très importants. Elle invite toute personne qui pourrait retrouver ses pièces à les apporter au siège de l'ORTB (Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin).