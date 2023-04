Le milliardaire américain connu pour ses œuvres philanthropiques à travers le monde, Bill Gates, s’apprête à réaliser un important investissement dans la lutte contre le cancer. Selon les informations rapportées par le quotidien britannique Financial Times, la fondation Bill & Melinda Gates va financer l’entreprise Smart Immune, à hauteur de cinq millions de dollars. Cette somme servira à financer un essai clinique de phase précoce, ayant pour but de reconstruire le système immunitaire des personnes touchées par la leucémie et qui ont suivi une chimiothérapie.

Elle sert à stimuler les cellules souches

Pour cela, l’entreprise a mis sur pied une plateforme de thérapie cellulaire qui se base sur les cellules T du thymus dénommée ProTcell. Concrètement, la technologie sert à stimuler les cellules souches afin qu’elles deviennent des cellules T « progénitrices » immatures. Dans l’organisme, elles prennent moins d’une centaine de jours pour arriver à maturité. Dans une interview accordée au Financial Times, Karine Rossignol, patronne de Smart Immune, a déclaré : « Notre travail de réarmement du système immunitaire des patients est particulièrement passionnant pour la santé mondiale, car ce concept a des applications au-delà de l’oncologie, dans les maladies infectieuses comme le VIH ».

Pour rappel, ces informations interviennent plus d’une semaine après que Bill Gates a annoncé une révolution dans le domaine de l’automobile. Dans une vidéo postée sur YouTube, il a fait la promotion du véhicule autonome de Wayve. Cette dernière est une startup de mobilité autonome qui bénéficie du soutien du groupe du milliardaire. Le modèle de véhicule autonome est basé sur l'Intelligence Artificielle. La structure qui a été fondée il y a près de cinq ans fait l’expérience de la voiture sans conducteur. Arrivé à Londres, Bill Gates avait été embarqué dans ce type de voiture avec le responsable de la startup et une autre personne.