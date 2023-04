Le célèbre chanteur Black M, d'origine guinéenne, s'est retrouvé au cœur d'une polémique après des propos tenus lors d'une interview. Il a déclaré : « La Guinée c’est un pays extrêmement pauvre de l’Afrique de l’Ouest… en 2023 nous n’avons même pas encore le franc CFA, nous avons le franc guinéen ». Ces paroles ont été jugées irrespectueuses envers son pays d'origine et ont soulevé un débat sur son ignorance quant à la situation monétaire guinéenne.

Face à la controverse et aux critiques, Black M a tenu à présenter ses excuses aux personnes qu'il aurait pu blesser avec ses propos. Dans un communiqué, il a affirmé : « Dénigrer la Guinée, équivaut pour moi à dénigrer mes parents, mes grands-parents, mes ancêtres, mon histoire. J'ai la chance inestimable de me rendre en Guinée Conakry depuis ma plus tendre enfance. Mes parents ont mis un point d'honneur à nous transmettre mes frères & sœurs et moi le maximum de notre culture, je ne peux même pas exprimer avec des mots la richesse des apprentissages que j'en ai tiré. »

Le chanteur a rappelé son attachement profond à la Guinée, affirmant qu'il ne pourrait jamais dire du mal de son pays d'origine. Il a présenté ses excuses à celles et ceux qui se sont sentis offensés par ses propos maladroits lors de l'interview de Julia Martin sur France TV. En signe de réconciliation, il a conclu son communiqué par « Wontanara I I Paix sur vous, et bon ramadan ».