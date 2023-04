Le Directeur général des Douanes, Alain Hinkati, est revenu à la charge dans un communiqué daté du 20 avril 2023. Il a rappelé que l'exportation par voie terrestre des noix de cajou, du soja et des intrants agricoles tels que les engrais, les herbicides et les pulvérisateurs, est formellement interdite dans le cadre de la politique agricole et industrielle du gouvernement.

Le Directeur général des Douanes a souligné que le non-respect de cette interdiction, ainsi que toute tentative d'exportation frauduleuse de produits agricoles par voie terrestre, constitue une infraction douanière de contrebande. Cette infraction est sanctionnée par des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans et par le paiement de fortes amendes. Il a précisé que conformément à la loi, la confiscation des produits et des moyens de transport tels que les camions, les véhicules, les tricycles, les motos, les pousse-pousse, etc., est également prévue.

Alain Hinkati a également rappelé que, conformément au Code des douanes, les complices et tous ceux qui auront concouru, d'une manière ou d'une autre, à la sortie frauduleuse de ces produits, y compris les transporteurs, les conducteurs et les propriétaires des moyens de transport, sont punis des mêmes peines que les contrebandiers. Il a donc invité les transporteurs et les propriétaires de camions, camionnettes, bus, "J9, J5", tricycles, motos et autres à ne pas les louer aux contrebandiers, sous peine de les perdre et de subir la rigueur de la loi.