Le Bénin et le Nigeria ont déposé leur dossier pour coorganiser la Coupe d’Afrique des Nations (Can) 2025. C’est dans ce cadre qu’une mission d’inspection de la Confédération africaine de football (Caf) a séjourné au Bénin plus précisément à Cotonou et à Porto-Novo toute la journée de ce lundi 03 avril 2023. Au cours de leur séjour, cette mission d’inspection de la Caf a visité tous les compartiments du stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou de Kouhounou et celui de Charles de Gaulle de Porto-Novo. Les inspecteurs de la CAF ont quitté Cotonou dans la nuit de ce lundi 03 avril sans faire aucune déclaration.

Il faut signaler qu’avant de se rendre au Bénin, les membres de cette mission d’inspection de l’instance faîtière du football africain étaient au Nigéria où ils ont inspecté six stades notamment Moshood Abiola National Stadium d’Abuja, Godswill Akpabio International Stadium d’Oyo, Ahmadu Bello Stadium de Kaduna, Stephen Keshi Stadium de Asaba, Teslim Balogun Stadium de Lagos et Samuel Ogbemudia Stadium de Benin City. Il faut signaler que le Bénin et le Nigeria sont en concurrence avec la Zambie, le Maroc et l’Algérie. Signalons que le pays qui va abriter la Can 2025 sera connue à Cotonou en juillet 2023 lors des 45èmes Assemblée générale ordinale de la Caf.