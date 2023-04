La première édition du Championnat d’Afrique scolaire (Can scolaire) de football qui se déroule actuellement à Durban en Afrique du Sud était à sa deuxième journée hier jeudi 06 avril 2023. Le Ceg Cobly chez les filles qui évolue dans le groupe B devrait affronter les Congolaises du Ceg Mfilou. A cause du réaménagement du calendrier de la compétition, les représentantes béninoises vont en découdre finalement ce vendredi 07 avril 2023 avec leurs homologues du Ceg Mfilou du Congo. Un match nul suffit pour les footballeuses du Ceg Cobly du Bénin pour décrocher une place qualificative pour les demi-finales de cette première édition du Championnat d’Afrique scolaire de football.

Il faut rappeler que lors de la première journée, les filles du Ceg Cobly ont tenu en échec la sélection marocaine de l’Ecole Omar Ibn Khatab sur un score nul et vierge de 0 but partout et ont difficilement battu la formation seychelloise de Anse Boileau sur un score étriqué de 1 but à 0. Ce seul but béninois a été marqué sur penalty par la capitaine Bassopa Yokossi, à la 22ème minute de jeu de la seconde partie du match.

Par contre chez les garçons, le Ceg Sainte Rita a déjà effectué trois sorties dans le tournoi avec deux défaites et une victoire. Pour cette 2è Journée du Championnat Africain de football scolaire, le CS Ben Sékou Sylla de la Guinée a dicté sa loi au CEG Sainte Rita du Bénin par 2 buts à 0. Les élèves du Ceg Sainte Rita ont même évolué pour cette rencontre en infériorité numérique après l'expulsion de Achirafou Sabam. Ils livrent leur quatrième match de Poule ce vendredi 7 avril 2023 face aux Algériens de CEM Belaouche Mouhend Oulhadji.

Rappelons que le Ceg Sainte Rita, lors de la 1ère journée, a courbé l’échine devant la formation sud-africaine de Clapham High School par 2 buts à 1 et ont remporté une précieuse victoire face à Salima Secondary School du Malawi sur le score de 2 buts à 0. Précisons qu’à l'issue de ces rencontres de groupe, les quatre premières équipes seront qualifiées pour les demi-finales. Le CEG Sainte Rita est donc toujours en course pour les demi-finales.