La première édition du Championnat africain de football scolaire (Can Scolaire Afrique du Sud 2023) était à sa 3ème journée ce vendredi 07 avril 2023. Classées 2ème du groupe B avec 4 points avant la rencontre entre le CSG Mfilou du Congo et Anse Boileau des Seychelles, les filles du Ceg Cobly ne pourront plus disputer les demi-finales de cette compétition. Elles ont vu leur rêve brisé par la victoire des Congolaises sur les Seychelloises (1-0 ) .

Or avant le match CSG Mfilou # Anse Boileau , tôt dans la matinée toujours de ce vendredi 07 avril 2023, pour leur match contre le CSG Mfilou du Congo, les Béninoises ont perdu sur un score étriqué de 1 but à 0. Dans ce groupe B, les Marocaines de l’Ecole Omar Ibn Khatab sont premières avec 07 points. Elles sont suivies de CSG Mfilou du Congo qui totalise 6 points. Quant aux filles du Ceg Cobly, elles sont 3ème avec 4 points et Anse Boileau des Seychelles ferme la marche avec zéro point.

Par contre au niveau des garçons, pour leur 4ème et dernière rencontre, les élèves du Ceg Sainte Rita du Bénin se sont imposés toujours ce vendredi 07 avril 2023 face aux Algériens du CEM Belaouche Mouhend Oulhadji par 4 buts à 1. Avec sa seconde victoire, le CEG Sainte Rita décroche ainsi son billet pour les demi-finales de la première édition du Championnat Africain de Football Scolaire qui a eu lieu actuellement à Durban en Afrique du Sud. Ces élèves du Ceg Sainte Rita disputeront donc leur match des demi-finales ce samedi 8 avril 2023 à partir de 8h30. Quant à la finale chez les garçons, elle aura lieu à 13h.