Le cancer du pancréas est une maladie grave qui affecte des milliers de personnes à travers le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), près de 458 918 nouveaux cas de cancer du pancréas ont été diagnostiqués dans le monde en 2020, entraînant environ 432 242 décès. Ce cancer est notoirement difficile à détecter à un stade précoce, ce qui rend la connaissance des symptômes cruciale pour améliorer les chances de survie des patients. Un symptôme récemment identifié comme indicateur précoce du cancer du pancréas concerne les selles.

Lorsqu'une tumeur obstrue un canal pancréatique, il en résulte une insuffisance de sucs pancréatiques dans les intestins, provoquant une mauvaise absorption et des diarrhées. Les selles peuvent alors devenir volumineuses, grasses, pâles et dégager une odeur nauséabonde. Ce symptôme, bien que moins connu, peut être un signe précoce crucial de la présence du cancer du pancréas.

Le diagnostic précoce du cancer du pancréas est essentiel pour augmenter les chances de survie des patients. Les chercheurs estiment qu'une détection précoce pourrait prévenir un pourcentage significatif de décès dus à cette maladie. En identifiant un éventail plus large de symptômes, dont les modifications des selles, les scientifiques aident les médecins à déterminer quels patients devraient être orientés vers des tests urgents.

Il est important pour les patients de connaître ces symptômes moins courants, tels que les changements dans les selles, afin d'améliorer les chances de diagnostic précoce et de traitement réussi. Si les symptômes persistent pendant plus de deux semaines, il est recommandé de consulter un médecin généraliste pour obtenir un avis professionnel et éventuellement subir des examens supplémentaires.