La Corée du Nord a procédé récemment à un essai de drone sous-marin nucléaire, le Haeil-2, en réaction aux manœuvres militaires conjointes entre la Corée du Sud et les États-Unis. Cet essai, qui constitue le troisième du genre, soulève des questions quant à la maîtrise par Pyongyang de cette technologie complexe. Bien que certains experts estiment que la Corée du Nord pourrait avoir bénéficié d'un transfert de technologie de la Russie, l'acquisition totale de cette capacité reste incertaine.

Les tensions dans la région sont exacerbées par les exercices militaires menés par Séoul et Washington, notamment les manœuvres aériennes impliquant un bombardier américain B-52H capable de transporter des armes nucléaires. Ces exercices, appelés « Freedom Shield », représentent les plus importants des cinq dernières années et sont perçus par la Corée du Nord comme des préparations en vue d'une invasion de leur territoire.

Par ailleurs, la Corée du Nord intensifie ses activités nucléaires. D'après le groupe de réflexion américain 38 North, des images satellites datant de mars 2023 révèlent une forte activité au sein du site nucléaire principal de Yongbyon. Les données suggèrent que la construction d'un réacteur à eau légère est sur le point d'être achevée, et des signes indiquent que le réacteur deviendra bientôt fonctionnel.

Ces avancées correspondent aux directives récentes de Kim Jong-un visant à accroître la production de matières fissiles pour renforcer l'arsenal nucléaire nord-coréen. Le rapport de 38 North fait suite à l'annonce par la Corée du Nord d'un test de drone sous-marin nucléaire capable de provoquer un « tsunami radioactif ». L'engin, similaire à une torpille russe à propulsion nucléaire, possède une ogive de plusieurs mégatonnes. D'après KCNA, l'agence d'État nord-coréenne, ce drone d'attaque nucléaire sous-marin peut être déployé le long des côtes et dans les ports, ou remorqué par un navire de surface, pour s'infiltrer discrètement et déclencher un tsunami radioactif de grande ampleur, visant à détruire les forces navales ennemies et leurs principaux ports opérationnels.