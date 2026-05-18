Nucléaire : la Biélorussie et la Russie lancent des exercices de combat, Minsk rassure

La Biélorussie a engagé ce lundi 18 mai des manœuvres militaires conjointes avec la Russie portant sur le déploiement d’armes nucléaires. Le ministère de la Défense biélorusse a précisé que ces exercices testeraient la capacité des forces armées à acheminer et préparer des munitions atomiques dans différentes régions du territoire national.

Ces manœuvres font suite à une longue série d’exercices bilatéraux. Depuis 2000, la Biélorussie et la Russie fonctionnent sous une structure militaire intégrée, le Groupement régional de Forces, qui coordonne les armées des deux pays. Des exercices d’envergure, comme Zapad (« Occident »), se déroulent régulièrement, renforçant l’interopérabilité des forces russes et biélorusses. Des armes nucléaires tactiques russes ont été déployées sur le sol biélorusse depuis 2022, selon les déclarations des deux gouvernements.

Objectifs portant sur la mobilité et le secret

Le ministère de la Défense biélorusse cité par le média russe RT en français a indiqué que l’accent des exercices porterait sur « la discrétion, les déplacements sur de longues distances et la réalisation de calculs pour le déploiement des forces et des moyens ». Les manœuvres prévoient, en coopération avec la Russie, de pratiquer « la livraison de munitions nucléaires et leur préparation à leur utilisation ». Ces objectifs visent à évaluer les capacités opérationnelles du déploiement rapide sur le terrain.

Minsk exclut toute menace régionale

Les autorités biélorusses ont assuré que ces exercices ne présentaient aucun danger pour les États voisins. Le ministère de la Défense a précisé que les manœuvres consistaient uniquement en entraînement technique à la gestion de l’armement atomique, sans implications offensives. Cette déclaration intervient alors que la Pologne et les pays baltes suivent étroitement les opérations militaires russo-biélorusses, ces dernières s’étant multipliées depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022.