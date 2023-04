La France considère-t-elle la collaboration entre le Bénin et d'autres pays Européens tels que la Russie comme une menace? Pendant sa visite au Bénin, la Secrétaire d’Etat français Chrysoula Zacharopoulou, s'est prononcée par rapport à ce sujet lors d'un point de presse qu'elle a co-animé avec le ministre béninois des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbénonci, vendredi 31 mars 2023.

Selon la Secrétaire d’Etat Français auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Chrysoula Zacharopoulou, chaque pays a le droit de choisir ses partenaires. La France ne s'est pas alliée aux pays africains pour leur faire la sélection de leurs partenaires. Alors, la collaboration entre le Bénin et la Russie, la Turquie ou la Chine ne pose aucun problème à la France. ‹‹ Quand je voyage partout dans le monde, j'ai de nouveaux alliés pour mon pays dans différents domaines. Je suis contente de voir que dans le respect mutuel et dans des intérêts réciproques nous avançons pour le bien des Béninois et des Français. Je suis très contente que le continent africain soit devenu très attractif. C'est bien que d'autres pays européens, américains ou asiatiques cherchent à être en partenariat avec des pays africains ››, a-t-elle déclaré.

Elle pense que dans un domaine ou un autre, chaque pays a le droit de s'allier à un autre pays qu'il trouve capable de l'accompagner à avoir de bons résultats. Et si des pays européens, américains ou asiatiques choisissent des pays africains comme alliés, c'est parce que ces derniers fournissent des efforts convaincants. Elle précise que le Bénin et la France se sont à nouveau associés pour écrire une nouvelle page de leur histoire. Cette nouvelle histoire est basée sur le respect mutuel. ‹‹ C'est une nouvelle ère. Nous sommes prêts à travailler de manière différente ››, conclut- elle.

‹‹ C'est une relation décomplexée que le Bénin entretien aujourd'hui avec la France. Je suis content de la qualité de collaboration et de la qualité des travaux que nous faisons en collaboration avec la France. C'est une relation pour promouvoir la paix. Une relation pour promouvoir la sécurité et surtout pour booster notre développement. On regarde devant pour écrire une nouvelle histoire ››, a ajouté le ministre béninois des affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci.