Elon Musk est bien connu pour ses entreprises novatrices dans le domaine de l'espace et des véhicules électriques. Cependant, peu de gens savent que Musk est également à l'origine de l'idée de l'hyperloop, un système de transport ultra-rapide qui consiste à faire circuler des trains à lévitation magnétique dans des tunnels sous vide. Bien que Musk et ses entreprises n'aient jamais construit un tel système, ils ont organisé des compétitions pour permettre à d'autres de tester leurs prototypes.

L'hyperloop a suscité l'intérêt de la Chine, qui a déjà investi massivement dans les réseaux ferroviaires à grande vitesse. En fait, la Chine est en train de battre Elon Musk sur son propre terrain en construisant le premier train hyperloop au monde. La ligne Shanghai-Hangzhou devrait être opérationnelle d'ici 2035, reliant les deux villes en seulement 15 minutes. Les experts estiment que la Chine a les ressources nécessaires pour faire de l'hyperloop une réalité grâce à son expertise en matière de réseaux ferroviaires à grande vitesse et de recherche et développement de pointe.

Même si Elon Musk n'est pas impliqué dans le projet hyperloop chinois, il a joué un rôle clé en inspirant les autres à explorer cette technologie de transport novatrice. L'hyperloop pourrait changer la façon dont les gens voyagent en Chine et dans le monde entier, et la Chine est bien placée pour relever les défis techniques et réglementaires qui se posent avec cette technologie de pointe. Avec le temps, l'hyperloop pourrait réduire considérablement les temps de trajet et améliorer la connectivité régionale, économique et sociale.