Les satellites américains et russes sont actuellement impliqués dans une traque qui pourrait mettre en lumière la rivalité entre ces deux puissances spatiales. Selon Insider, Le satellite russe Kosmos-2558 a été lancé en août 2022 dans la même orbite que le satellite américain USA-326. Depuis lors, le satellite russe a régulièrement passé près de son homologue américain, ce qui a suscité des inquiétudes concernant la sécurité des satellites et la possible escalade des tensions entre les deux pays.

Le satellite USA-326 est un satellite de reconnaissance militaire américain qui, selon le Pentagone, est conçu pour soutenir les opérations de renseignement en observant la Terre. L'absence d'explication officielle de la part de la Russie concernant le comportement du satellite Kosmos-2558 laisse penser que celui-ci pourrait être un "inspecteur" chargé de collecter des données de près sur le satellite américain.

Les deux satellites orbitent la Terre dans le même plan, mais à des vitesses différentes, permettant au Kosmos-2558 de passer régulièrement en dessous de sa cible américaine. Lors de ces passages, il est possible que le satellite russe prenne des photos détaillées de l'engin américain. En mars, le satellite russe a effectué quatre passages à une distance d'environ 50 kilomètres de l'engin américain, ce qui est suffisamment proche pour obtenir des images détaillées.

Il est à noter que la Russie a déjà mené des opérations similaires dans le passé. En 2014, un autre satellite Kosmos a affiché un comportement de "traque" après son lancement, mais il suivait sa propre étape de fusée, et non un engin spatial adverse. En 2020, un général de la United States Space Force a rapporté que deux satellites russes mystérieux suivaient un satellite espion américain.

Dans un développement récent de cette partie de cache-cache orbital, le satellite américain a sauté vers une orbite plus élevée, s'éloignant davantage juste avant que le satellite russe ne passe à nouveau près de lui le 7 avril. Cependant, il n'est pas clair si le satellite américain a effectué cette manoeuvre pour échapper à l'approche du satellite russe ou s'il s'agissait simplement d'une action de routine pour compenser l'altitude perdue récemment en raison de l'activité solaire. Cette traque incessante met en évidence les défis auxquels sont confrontés les satellites dans un environnement spatial de plus en plus encombré et compétitif.