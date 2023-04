Du 7 au 21 juillet 2023, la Côte d’Ivoire va abriter la deuxième édition du tournoi masculin de la Coupe des nations U2O masculin de l’Union des Fédérations ouest africaines de football de la zone B (Can Ufoa-B hommes). C’est dans ce cadre que le tirage au sort de cette deuxième édition de la Coupe des nations Ufoa-B de la zone 3 s’est déroulé le lundi 17 avril 2023 au siège de l’UFOA-B à Abidjan en Côte d’Ivoire avec les pays comme la Côte d'Ivoire (pays organisateur de la compétition), le Burkina Faso, le Ghana, le Niger, le Nigéria, le Togo et le Bénin.

Au terme de ce tirage au sort, les Guépards des moins de 20 ans du Bénin sont logés dans le groupe B en compagnie du Nigeria puis du Togo. Concernant le groupe A, il est composé de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Ghana et du Niger. Il faut préciser qu’à l’issu des matchs de groupe, les deux premières de chaque poule accéderont aux demi-finales. Rappelons que les Guépards des moins de 20 ans du Bénin ont pris part du 19 février au 11 mars 2023 en Egypte à la 23ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football des moins de 20ans. Lors de cette compétition, les Béninois ont pu atteindre l’étape des quarts de finale. Les poulains de l’entraîneur Mathias Déguénon ont été éliminés à cette étape par le vainqueur de la Can juniors2023, les Lions de la Téranga du Sénégal. Il faut signaler qu’avec leur parcours honorable à cette Can juniors Egypte 2023, on se demande si les Béninois pourront prendre la Coupe ?

Composition des groupes

Groupe A

Côte d'Ivoire,

Burkina Faso

Ghana

Niger

Groupe B

Nigéria

Togo

Bénin