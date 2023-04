La question liée à la nomination du Chef de file de l’opposition fait débat ces derniers jours au sein de la classe politique béninoise surtout au niveau des acteurs de l’opposition. Les partis « Les Démocrates » et Force Cauris pour un Bénin Emergeant (FCBE) se disputent la paternité du poste de Chef de file de l’opposition. Lundi 24 avril 2023, le Président du parti Les Démocrates, Eric Houndété, à sa sortie de l’audience avec l’actuel Chef de l’Etat, le président de la République Patrice Talon, a laissé entendre que la loi sur le statut de l’opposition a des insuffisances.

Selon certaines personnes, cette loi relève des insuffisances qu’il faudrait corriger. Pour le député de l’Union progressiste pour le Renouveau (UP Le Renouveau) et président de la Commission des lois de la 9ème législature, Orden Alladatin, reçu ce mercredi 26 avril 2022 sur Frissons Radio, « rien n’est pas parfait dans la vie parce que c’est les hommes qui travaillent dans la vie ». Le député de l’Up Le Renouveau a reconnu quand même qu’« on peut avoir toujours des choses à performer , à améliorer ». C’est pour cela que le président de la Commission des lois de l’Assemblée nationale se réjouit « fortement du fait que les lois que l’on vote surtout ces deux dernières législatures », participent de la popularisation de ses règles.

« C’est vrai, nous avons été toujours Béninois. Nous sommes restés au Bénin et je peux vous dire que de plus en plus, nos textes sont pensés par nous-mêmes » a -t-il affirmé. L’Honorable Orden Alladatin a tenu à préciser que beaucoup opinent sans savoir de quoi parfois ils parlent. Pour lui, cela participe du jeu aussi. Il a affirmé qu’ il voit « beaucoup de débats sur des questions que les gens n’appréhendent pas ou bien qu’ils ne lisent même pas la loi ». Selon le président de la Commission des lois, cette loi sur le statut de l’opposition a prescrit un processus pour la désignation du Chef de file de l’opposition.

Pour le député de l’Up Le Renouveau, ce poste de Chef de file de l’opposition « est très clair » et « s’impose à tous les autres pouvoirs y compris le président de la République ». De ce point de vue selon lui, il ne faut pas attendre une nomination comme « on aurait nommer un ministre au bon vouloir du Chef de l’Etat » ou « un DG au bon vouloir du ministre ». C’est pourquoi, il a demandé qu’il faut attendre une nomination comme « l’acte juridique » qui consacre la chose.