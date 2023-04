La France est en deuil. Pour cause, un ancien ministre du pays de Jacques Chirac et de François Mitterrand s'est éteint à l'âge de 81 ans. François Léotard, puisque c'est de lui qu'il s'agit s'est éteint à l'âge de 81 ans. La nouvelle a été annoncé par l'actuel numéro un français Emmanuel Macron sur le réseau social du milliardaire américain Elon Musk. Le président français Emmanuel Macron a rendu un vibrant hommage à cette personnalité qui a marqué l'histoire politique de son pays dans les années 80.

François Léotard, ministre de la Culture et ensuite de la Défense dans les gouvernements de cohabitation sous François Mitterrand n'est plus. C'est ce qu'a annoncé le numéro un français à travers un tweet il y a quelques minutes. Cette figure politique de la France s'est éteinte à 81 ans. "François Léotard a servi l’État et porté une grande idée de la culture. Avec sa disparition, nous perdons un esprit libre, un homme de livres et d’engagement. Son Var natal, la France qu’il a défendue, la République qu’il aimait éprouvent aujourd’hui une grande perte", a écrit le président français sur le réseau social Twitter.