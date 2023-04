Une tragédie s'est déroulée à la gare de Thun le Paradis de Meulan-en-Yvelines, laissant une famille en deuil et les témoins sous le choc. Une femme de 43 ans a perdu la vie dans un accident terrible en tombant sur les rails au moment où un train de la ligne J quittait la gare en direction de Paris. Les circonstances de cet événement ont conduit à une profonde tristesse et à l'incompréhension de tous ceux qui ont été touchés par ce drame. Il semblerait que la femme ait été trop proche du bord du quai et ait été happée par le train en mouvement.

Les enquêteurs ont rapidement écarté les hypothèses de suicide et d'agression, soulignant la nature accidentelle de ce drame. Il semble que la femme ait été accidentellement happée par le train alors qu'elle venait d'accompagner son compagnon à la gare, qui devait se rendre à Paris en Transilien. Le conducteur du train, qui ne s'est aperçu de rien, poursuivait sa route, ignorant totalement la tragédie qui venait de se produire.

La scène a nécessité l'intervention des secours et de la police, ainsi que la suspension du trafic sur la ligne J pendant près de deux heures. L'émotion et la tristesse étaient palpables parmi les témoins et les intervenants sur place, qui ont dû faire face à la réalité brutale de cet accident tragique. Le corps de la victime a été emmené à l'institut médico-légal de Garches pour une autopsie, tandis que sa famille et ses proches sont confrontés à la douleur de la perte d'un être cher dans des circonstances aussi soudaines et dévastatrices.