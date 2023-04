Dans un contexte de tensions internationales croissantes, les dépenses militaires mondiales ont atteint un nouveau record de 2 240 milliards de dollars en 2022, selon un rapport récent de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri). Cette hausse, la huitième consécutive, est largement attribuable à la guerre en Ukraine et aux tensions non résolues en Asie de l'Est, impliquant la Chine, les États-Unis et leurs alliés asiatiques. L'Europe a connu une augmentation sans précédent de ses dépenses militaires, atteignant 480 milliards de dollars en 2022, soit une croissance de 13 % après déduction de l'inflation.

L'Ukraine, en proie à une guerre dévastatrice, a multiplié par sept ses dépenses militaires pour atteindre 44 milliards de dollars, soit un tiers de son PIB. La Russie, de son côté, a augmenté ses dépenses de 9,2 %. Les États-Unis et la Chine continuent de dominer les dépenses militaires mondiales, représentant respectivement 39 % et 13 % des investissements. Les tensions en Asie de l'Est ont également incité le Japon, l'Indonésie, la Malaisie, le Vietnam et l'Australie à augmenter leurs dépenses pour tenter de suivre la cadence imposée par la Chine.

Cette tendance à la hausse des dépenses militaires, qui avait débuté dans les années 2000, met en lumière les préoccupations croissantes concernant la sécurité et la stabilité mondiales. Alors que le monde fait face à une multitude de défis, tels que les changements climatiques et la pandémie de COVID-19, la priorisation des investissements dans les armées soulève des questions quant à l'équilibre entre la défense nationale et le bien-être des populations.